Психолог рассказала, как не сорваться с диеты во время новогодних праздников

Составление плана питания поможет не сорваться с диеты во время новогодних праздников, рассказала в интервью RuNews24 психолог Анастасия Елисеева.

Она советует учесть в нем возможные исключения в питании и то, как нужно будет с ними справляться. Помимо этого, важно наслаждаться новогодними блюдами, но есть их только небольшими порциями. Стоит также не пропускать основные приемы пищи, чтобы не нарушать пищевое поведение.

«Переориентируйте внимание себя и окружающих с еды на общение. Наслаждайтесь беседами, смехом и атмосферой праздника. Это позволит вам не только избежать избыточного переедания, но и создаст более приятные ощущения от праздника», — добавила эксперт.

В период праздников важно внести в свой распорядок дня элементы физической активности, чтобы компенсировать возможное переедание. Психолог также рекомендует учитывать то, что алкоголь добавит лишние калории. Лучше пить чистую воду, свежие соки или безалкогольные варианты напитков.

По словам специалиста, стоит также заранее поделиться своими планами с близкими, чтобы поучить от них поддержку. Если же «срывы» все же произошли, стоит воспринимать это с пониманием и не ругать себя за это.

Главный внештатный диетолог минздрава Московской области Инна Пичугина до этого говорила, что в новогоднюю ночь важно не забывать про принципы правильного питания, чтобы облегчить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Так, прежде всего она рекомендует придерживаться правила «золотой тарелки».

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