Жители Финляндии пожаловались на ухудшение экономики страны

Абсолютное большинство жителей Финляндии недовольны экономической ситуацией. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на исследование статистического управления страны.

Исследование провели в декабре 2023 года на онлайн-платформе и по телефону. Участие в опросе приняли 1 235 человек.

По данным ведомства, около 73% опрошенных потребителей в Финляндии ответили, что экономическая ситуация в стране стала хуже на фоне прошлого года. Только 6% респондентов считают, что ситуация, напротив, улучшилась.

Также 43% потребителей уверены, что экономика Финляндии станет только хуже. Только 10% ждут, что уровень безработицы в следующем году снизится, а 61% оказались иного мнения и предположили, что безработных в следующем году станет больше.

В статуправлении страны отметили, что в декабре 2023 года потребительские цены выросли на 6,6% с декабря предыдущего года и вырастут на 4,1% в следующем году. Около 78% респондентов ответили, что цены за год значительно выросли.

Опрос показал, что лишь 10% потребителей готовы купить что-то дорогое в декабре 2023 года. При этом еще и снизился процент людей, которые планируют покупать недвижимость или машину, отметили специалисты.

Ранее газета The Times написала, что Германия может лишиться статуса третьей экономики мира к 2026 году из-за санкций против России.