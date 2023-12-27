Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жители Финляндии пожаловались на ухудшение экономики страны

Около 78% потребителей в Финляндии заявили об ухудшении экономики в стране

close
100%
Michael Nitzschke/Global Look Press

Абсолютное большинство жителей Финляндии недовольны экономической ситуацией. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на исследование статистического управления страны.

Исследование провели в декабре 2023 года на онлайн-платформе и по телефону. Участие в опросе приняли 1 235 человек.

По данным ведомства, около 73% опрошенных потребителей в Финляндии ответили, что экономическая ситуация в стране стала хуже на фоне прошлого года. Только 6% респондентов считают, что ситуация, напротив, улучшилась.

Также 43% потребителей уверены, что экономика Финляндии станет только хуже. Только 10% ждут, что уровень безработицы в следующем году снизится, а 61% оказались иного мнения и предположили, что безработных в следующем году станет больше.

В статуправлении страны отметили, что в декабре 2023 года потребительские цены выросли на 6,6% с декабря предыдущего года и вырастут на 4,1% в следующем году. Около 78% респондентов ответили, что цены за год значительно выросли.

Опрос показал, что лишь 10% потребителей готовы купить что-то дорогое в декабре 2023 года. При этом еще и снизился процент людей, которые планируют покупать недвижимость или машину, отметили специалисты.

Ранее газета The Times написала, что Германия может лишиться статуса третьей экономики мира к 2026 году из-за санкций против России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами