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«Ноги раздробило»: на россиянку упала глыба льда

В Воронеже на женщину упала глыба льда и раздробила ей ноги

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Воронеже женщина сильно пострадала при обрушении снежной глыбы с крыши здания. Об этом сообщает «Блокнот Воронеж».

Инцидент произошел 25 декабря на улице Остужева: с козырька дома, в котором располагается банк, сошла глыба льда. В результате пострадавшая получила переломы обеих ног.

«Ноги просто раздробило и из одного из сапог торчала сломанная кость! Неравнодушные прохожие вызвали скорую. Скорая приехала примерно через 30 минут», — рассказал очевидец.

Прохожие помогли отодвинуть лед и погрузить женщину в машину «скорой».

Ранее после падения снега с крыши десятиэтажного здания пострадал саратовец.

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