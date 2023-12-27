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Жителям Подмосковья рассказали о погоде в предновогодние дни

Синоптик Ильин: в Московской области перед Новым годом будет оттепель

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Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В предновогодние дни погода в Московской области будет отличается «неровным ходом», заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его прогнозу, ближе к праздникам в регионе пройдет мокрый снег.

«Больших морозов не предвидится, и большого тепла не предвидится. Снова оттепель нас ждет», — рассказал Ильин телеканалу «360».

Днем 28 декабря в Подмосковье будут небольшие морозы от 1 до 4 градусов, а 29 и 30 декабря начнется потепление и пройдут осадки. Так, 29 декабря пройдет мокрый снег. В ночь на субботу температура воздуха не опустится ниже нуля.

30 декабря температура поднимется до +4 градусов, а на севере области — до нуля или до +1 градуса, рассказал синоптик.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра РФ, 31 декабря в Центральной России ожидается погода с температурой от 0 до -3 градусов. В регионах Черноземья температура будет немного выше — на 2 градуса, — чем в остальной части ЦФО.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Центральной России в январе.

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