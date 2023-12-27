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Россиян предупредили об аномальной погоде на Новый год в некоторых регионах

«Фобос»: европейскую часть России ожидает аномально теплая новогодняя ночь

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Жители европейской части России будут встречать Новый год с аномально теплой погодой. Об этом сообщили специалисты центра погоды «Фобос», пишут «Метеовести».

Синоптики предупредили, что погода в этом зимнем сезоне нестабильная из-за влияния циклонов, от чего после похолодания вновь начнется оттепель.

В новогоднюю ночь морозы будут в Арктике, на Урале и в Сибири благодаря циклонам. А в Европейской России почти все регионы столкнутся с оттепелью. Плюсовая температура в новогоднюю ночь ожидается даже в Волго-Вятском районе и Оренбуржье, отметили синоптики.

Так, в Сочи 30 и 31 декабря температура поднимется о +14-15°C, а в Петербурге потеплеет до +1-2°C, добавили в «Фобосе».

В столице погода сейчас соответствует норме декабря, отметили эксперты. Пока столбики термометра держатся на отметке -2...-3°C. Тем не менее к концу недели москвичей будет ждать оттепель до +3°C.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что Архангельскую, Амурскую, Вологодскую области, Камчатку, Якутию и ряд других регионов России ожидает необычно холодное завершение 2023 года.

Ранее метеоролог Шувалов предупредил, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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