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Кондуктор автобуса пнула россиянку в спину из-за несработавшей карты

В Новосибирске кондуктор автобуса напала на женщину из-за неработающей карты

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Shutterstock

В Новосибирске местная жительница обвинила кондуктора автобуса в нападении. Об этом сообщает издание Ngs.ru.

Инцидент произошел 22 декабря в автобусе, следовавшем по маршруту №57. По словам пострадавшей, она села в транспорт на остановке «клуб Чехова» и сразу попыталась оплатить проезд картой, но она не сработала. После этого женщина утверждает, что кондуктор начала на нее кричать.

«Я предложила попробовать оплатить еще раз картой. Налички, к сожалению, не было, на что начались крики неадекватной кондукторши», — поделилась сибирячка.

Когда оплата не прошла, женщина сказала, что выйдет на следующей остановке. По ее словам, кондуктор пнула ее в спину, когда она покидала автобус.

«Я в прямом смысле этого слова вылетела из автобуса на людей, которые планировали заходить в него», — рассказала женщина.

После случившегося женщина обратилась в городской департамент транспорта, где ей сообщили, что провели беседу с работницей: ей сделали выговор и урезали премию на 25%.

Также сибирячка написала заявление в полицию, правоохранители проводят проверку.

Ранее на Урале женщину выбросило из автобуса из-за рано закрывшихся дверей.

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