На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог, администрируемой минцифрой Украины.

Одновременное объявление воздушной тревоги во всех регионах страны и на территории контролируемых Украиной частей Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ДНР последовало в 12:55 по мск.

До этого тревога на территории всей Украины объявлялась 26 декабря.

По состоянию на 11:09 мск тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Спустя несколько минут сирены прозвучали везде, кроме Харьковской области. К 12:16 воздушная тревога была объявлена по все стране.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.