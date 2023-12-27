Врачи составили топ-3 причин вызова скорой помощи в новогоднюю ночь

В топ-3 самых частых причин, по которым россияне вызывают скорую помощь в новогоднюю ночь вошли отравление алкоголем, ОРВИ и травмы от пиротехники, рассказала врач скорой медицинской помощи Анна Вевер. В беседе с Life она рассказала, как избежать последствий от долгой вечеринки.

Алкоголь особенно опасен в сочетании с усталостью, недосыпом и эйфорией. Сначала он действует как стимулятор, а затем быстро приводит к «спаду», после чего появляются тошнота, головокружение, вялость.

«Чтобы веселье не закончилось трагедией, держите под рукой активированный уголь и сладкий чай. И помните золотое правило: лучше меньше, да лучше!» — предупредила врач.

Она посоветовала напоить пострадавшего водой, если его не рвет и нет припадков. После нужно выпить активированный уголь в таблетках до 5 грамм, а затем – крепкий сладкий чай или кофе. Пить сразу много жидкости нельзя, так как это может вызвать опасную рвоту.

Профилактикой ОРВИ Вевер назвала регулярный прием витаминов, в том числе – витамина С, проветривание помещений. Если заражения избежать не удалось, то с первых дней рекомендуется начать прием противовирусных препаратов и пить три-четыре литра жидкости в день.

Что касается пиротехники, то обязательное требование – запускать ее только трезвому человеку. Самые распространенные травмы – раны на руках, ожоги кистей, травмы и ожоги глазных яблок, лица. В таком случае нужно закрыть рану чистой тканью и ехать в стационар или вызывать скорую, нельзя заниматься самолечением, подчеркнула врач.

«Нельзя прикладывать к ранам снег или лед — он может быть грязным», — подчеркнула Вевер.

Травматолог рассказал «Газете.Ru», что повреждения из-за падения на катке, ожоги тела и взрывные повреждения пальцев из-за фейерверков – самые распространенные травмы, которые люди получают в новогодние каникулы. Он посоветовал всегда соблюдать технику безопасности и при сильных травмах лучше сразу обратится к травматологу-ортопеду.

Диетолог ранее рассказала, как не опьянеть в новогоднюю ночь.