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Россиянам рассказали, как можно сэкономить на подарках к Новому году

ОСН: карты с кешбэком, списки и интернет-магазины помогут сэкономить на подарках

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Depositphotos

Чтобы сэкономить на подарках, специалисты советуют придерживаться нескольких основных правил. К примеру, покупать их на маркетплейсах, где можно контролировать цены и отслеживать скидки. Кроме того, рекомендуется заранее составлять списки подарков с ориентировочной ценой, чтобы избежать импульсивных расходов, пишет Общественная Служба Новостей.

Можно откладывать на подарки небольшие суммы в течение всего года. Так единовременная покупка в конце года не «ударит» по кошельку, считают специалисты. Кроме того, лучше купить подарки заранее, чтобы не нарваться на предновогоднее завышение цен, которое традиционно наблюдается в конце года.

Также специалисты отмечают важность сравнения цен на товары в разных магазинах, поиска акций и применения баллов, скидочных карт. Удобнее всего сравнивать динамику цен на маркетплейсах, где также можно изучить отзывы на товар.

Вернуть часть средств после покупки подарка поможет карта с кешбэком. Желающим сэкономить советуют изучить такой способ перед покупкой и при необходимости даже заказать в банке карту с самым выгодным предложением.

Также эксперты относят к способам экономии подарки, сделанные своими руками, отказ от погони за популярными брендами и общие подарки с родственниками или друзьями.

Напомним, недавнее исследование показало, что большинство россиян планируют потратить на подарки от 5 до 10 тыс. рублей, причем 85% опрошенных сообщили, что намерены купить подарки хотя бы за 10 дней до праздника.

Россияне ранее назвали самый плохой подарок на Новый год.

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