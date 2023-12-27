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«Единая Россия» продолжает помогать жителям новых регионов и бойцам на фронте

«Единая Россия» доставила более 82 тыс. тонн гумпомощи в новые регионы и на фронт

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Пресс-служба «Единой России»

Работа «Единой России» по помощи новым регионам и фронту продолжается в круглосуточном режиме, рассказала глава штаба по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

«Привозим жителям лекарства, продукты, одежду, стройматериалы и многое другое. Вместе с партнёрами вывезли на лечение более 700 детей», — отметила она.

Кузнецова добавила, что недавно волонтеры доставили 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости в Энергодар.

«В самом городе работа выстроена, а прифронтовым сёлам необходима гуманитарная поддержка. В Мариуполе МГЕР запустила проект по доставке горячего питания одиноким маломобильным гражданам», — сказала Кузнецова.

Также она отметила, что по народной программе «Единой России» и при поддержке регионов-шефов мирная жизнь в новых регионах восстанавливается.

«Поставки лекарств налажены, в больницах появляется современное оборудование. Гуманитарный штаб партии привозит дополнительную технику. Дефицит врачей частично компенсируется за счёт организации выездов докторов и специалистов», — отметила Кузнецова.

Замглавы МЧС, генерал-полковник Виктор Яцуценко поблагодарил партию за вклад в работу по сбору гуманитарной помощи.

«В тесном контакте с вами мы успешно выполняем задачу, поставленную президентом», — отметил Яцуценко.

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