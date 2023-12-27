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Эксперты раскрыли полезные свойства разных видов орехов

ОСН: разные орехи отличаются набором полезных микроэлементов

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Shutterstock

Врачи считают орехи важным источником витаминов, клетчатки, микроэлементов и других полезных веществ. В 100 граммах орехов в среднем содержится 500 — 700 килокалорий, благодаря чему они быстро заряжают человека энергией. Однако в разных видах орехов набор микроэлементов разный. К примеру, в грецких много марганца, меди, магния и жирных кислот омега-3, что делает их полезными для мозга сердечно-сосудистой системы, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В миндале много клетчатки, белка, витамина Е, ненасыщенных жиров, антиоксидантов. Полезно есть для снижения уровня «плохого» холестерина, а также людям с сахарным диабетом для улучшения чувствительности к инсулину.

В фундуке содержится марганец, медь и целый комплекс других полезных микроэлементов, он необходим для снижения риска заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Фисташки полезны для работы кровеносных сосудов, снижения окислительного стресса и воспаления, а кешью — для снижения риска развития хронических заболеваний за счет высокого содержания антиоксидантов. Снизить стресс, воспаления, уровень «плохого» холестерина могут орехи макадамия, в которых много марганца, жиров, витамина В1, меди и других полезных микроэлементов.

При этом эксперты не советуют есть жареные орехи, так как все полезные вещества и микроэлементы при термической обработке разрушаются. Также следует проявлять осторожность склонным к аллергии людям, потому что орехи могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию. С осторожностью нужно включать в рацион орехи людям, страдающим воспалительными заболеваниями кишечника.

Напомним, что также орехи входят в число наиболее полезных для мозга продуктов, наравне с рыбой и «молочкой».

Ученые ранее назвали вид орехов, которые нормализуют уровень сахара в крови.

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