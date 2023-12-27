Педагог рассказал, как нельзя наказывать детей

Детей нельзя наказывать с помощью ремня или долгого молчания, рассказал Pravda.Ru доктор педагогических наук, профессор Сергей Комков.

«Ни ремень, ни бойкот, с педагогической точки зрения, неприемлемы. Может быть применение в какой-то степени силового элемента, как мы говорим, и применение такого психологического метода, но надо знать, когда, в каких условиях, при каких обстоятельствах и в каких целях это применяется», — сказал он.

По его словам, вместо таких методов лучше разговаривать с детьми. Обижаться на них допустимо только в течение короткого промежутка времени. Помимо этого, он рекомендует понять, почему поведение ребенка может быть неправильным. После этого можно найти способ, каким образом с ребенком разобраться и найти к нему подход, заключил Комков.

Психолог, специалист по детско-родительским отношениям Оксана Бакумова до этого рассказала, что счастье ребенка зависит от атмосферы, в которой он воспитывается, а также от ценностей и видения мира его родителей. При этом, по ее словам, в семье не должно быть вседозволенности. В отношениях следует придерживаться четких границ и правил, которые соблюдают все.

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