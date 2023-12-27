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Врачи назвали заболевания, которые могут обостриться в новогоднюю ночь

Терапевт Асанов: в новогоднюю ночь могут обостриться многие хронические заболевания

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В новогоднюю ночь повышается риск появления проблем со здоровьем. Помимо распространенных травм есть угроза обострения различных заболеваний, предупредил заместитель главврача Видновской КБ по амбулаторно-поликлинической сети, врач-терапевт Тимур Асанов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Обостриться могут заболевания, связанные с неумеренным застольем, в том числе потреблением алкоголя, отметил врач. Так, наряду с травмами он назвал частой проблемой обострение болезней желудочно-кишечного тракта.

«Традиционные поводы для обращений за медицинской помощью во время Нового года — ожоги из-за пиротехники, пищевое и алкогольное отравления, обморожения, травмы в результате падений, гипертония, переедание и, как следствие, обострение хронических заболеваний органов пищеварения, аллергические реакции», — рассказал Асанов.

Напомним, диетолог рассказала «Газете.Ru», что к перееданию приводит желание человека съесть все и сразу. Она порекомендовала в праздничный день полноценно позавтракать и пообедать, чтобы не садиться вечером стол с пустым желудком.

Ранее специалисты объяснили россиянам, как не пьянеть в новогоднюю ночь.

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