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На россиянина рухнула глыба снега с десятиэтажного дома

В Саратове мужчина пострадал после падения снежной глыбы

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Саратове на местного жителя упала снежная глыба, мужчине понадобилась помощь врачей. Об этом сообщает издание «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 26 декабря на Ламповой улице. С десятиэтажного дома на мужчину обрушилась снежная наледь. На место прибыла скорая помощь. Пострадавшему диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и повреждение шейного отдела позвоночника. От госпитализации мужчина отказался.

Ранее в Челябинске женщина с ребенком в коляске пострадала от падения глыбы льда.

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