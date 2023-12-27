На россиянина рухнула глыба снега с десятиэтажного дома

В Саратове на местного жителя упала снежная глыба, мужчине понадобилась помощь врачей. Об этом сообщает издание «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 26 декабря на Ламповой улице. С десятиэтажного дома на мужчину обрушилась снежная наледь. На место прибыла скорая помощь. Пострадавшему диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и повреждение шейного отдела позвоночника. От госпитализации мужчина отказался.

Ранее в Челябинске женщина с ребенком в коляске пострадала от падения глыбы льда.