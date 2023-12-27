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Студенты колледжа напали с ножом на сверстников в кемеровском общежитии

СК возбудил дело после массовой драки с поножовщиной в кемеровском общежитии

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Shutterstock

В Кемерове шестерых студентов подозревают в нападении на трех подростков, юноши устроили поножовщину в коридоре семейного общежития. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в одном из кемеровских общежитий, с заявлением о массовой драке в полицию обратились местные жители. Правоохранители, приехавшие на вызов, обнаружили в коридоре трех подростков с ножевыми ранениями.

16-летнего юношу с ранением в области груди спасти не удалось, его 14-летний приятель госпитализирован, третий студент также попал в больницу с ножевым ранением.

По подозрению в совершении преступления задержаны шестеро молодых людей — студенты колледжа информационных технологий и права из Тувы, нападавшим от 15 до 23 лет. Возбуждены два уголовных дела.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, пострадавшие студенты шли выбрасывать мусор, когда на лестничной клетке их встретила толпа сверстников из Тувы, у молодых людей попросили закурить, после чего завязалась драка.

Ранее в Москве трое мужчин устроили драку с поножовщиной в метро.

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