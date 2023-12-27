Названы популярные российские направления 2023 года по бронированию отелей

Аналитики «Яндекс Путешествия» провели исследование популярности отелей среди россиян за прошедший год. В результате были выявлены самые востребованные направления для бронирования отелей.

В России наиболее популярными городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород. А среди международных направлений в топ-5 вошли Белоруссия, Турция, Казахстан, Армения и Абхазия. Для проведения анализа использовались данные »Яндекс Путешествия» о бронировании отелей в России и за рубежом с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Наибольшим спросом среди путешественников по России пользовались отели в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, республике Татарстан и Ростовской области.

В пятерку самых популярных городов входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород. Кроме того, в 2023 году по сравнению с предыдущим годом значительно выросла популярность отелей в Анапе (на 103%), Геленджике (на 78%) и Самаре (на 66%).

Ранее произошло восстановление спроса иностранных туристов на поездки в Россию.