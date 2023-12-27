Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белграде сторонники оппозиции устроили шествие

В Белграде сторонники прозападной оппозиции устроили шествие по центру города

close
100%
Marko Djurica/Reuters

В Белграде сторонники прозападного блока »Сербия против насилия» собрались возле здания Республиканского избиркома, после чего устроили шествие по столице Сербии, передает РИА Новости.

По информации агентства, сначала митингующие перекрыли движение по улице Краля Милана. В акции приняли участие несколько сотен человек. Они держали в руках плакаты и свистели.

После небольшого митинга участников призвали пройти маршем к палате правосудия. Протестующие прошли около 1,5 км по центральным улицам города. Движение транспорта было перекрыто. Около минюста прошла еще одна акция с их участием. Митингующие требовали отпустить задержанных участников беспорядков.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин увидел в протестах оппозиции в Сербии попытки США и Европейского союза организовать государственный переворот.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, устроили беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Поздно вечером 24 декабря полиция в течение нескольких минут разогнала участников перед администрацией города, очистив площадь от них, и выставила оцепление.

Президент Сербии Александар Вучич во время экстренного обращения к нации заявил, что попытка штурма здания скупщины (городского собрания) Белграда сторонниками оппозиции вызвана внешним фактором и направлена на подрыв суверенитета страны.

Ранее Песков ответил, будет ли Россия помогать Сербии после беспорядков.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами