В Белграде сторонники оппозиции устроили шествие

В Белграде сторонники прозападного блока »Сербия против насилия» собрались возле здания Республиканского избиркома, после чего устроили шествие по столице Сербии, передает РИА Новости.

По информации агентства, сначала митингующие перекрыли движение по улице Краля Милана. В акции приняли участие несколько сотен человек. Они держали в руках плакаты и свистели.

После небольшого митинга участников призвали пройти маршем к палате правосудия. Протестующие прошли около 1,5 км по центральным улицам города. Движение транспорта было перекрыто. Около минюста прошла еще одна акция с их участием. Митингующие требовали отпустить задержанных участников беспорядков.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин увидел в протестах оппозиции в Сербии попытки США и Европейского союза организовать государственный переворот.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, устроили беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Поздно вечером 24 декабря полиция в течение нескольких минут разогнала участников перед администрацией города, очистив площадь от них, и выставила оцепление.

Президент Сербии Александар Вучич во время экстренного обращения к нации заявил, что попытка штурма здания скупщины (городского собрания) Белграда сторонниками оппозиции вызвана внешним фактором и направлена на подрыв суверенитета страны.

Ранее Песков ответил, будет ли Россия помогать Сербии после беспорядков.