В Чувашии КамАЗ наехал на десятилетнюю школьницу

В Чувашии десятилетняя девочка попала под колеса машины об этом сообщает управление МВД региона.

Инцидент произошел в поселке Урмары. 53-летний водитель КамАЗа, отъезжая от расположения неподалеку, наехал на ребенка. Приехавшие на место медики спасти девочку не смогли.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент сотрудники ведомства выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Известно, что находившийся за рулем мужчина был трезвым. Во время проверки у водителя не было страхового свидетельства. Помимо этого, сотрудники МВД выявили ряд других нарушений.

Ранее в Москве водитель повредил несколько авто, уходя от погони.