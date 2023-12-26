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В Чувашии КамАЗ наехал на десятилетнюю школьницу

В Чувашии КамАЗ сбил десятилетнюю девочку

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МВД по Чувашской Республике' class="item-image" >
Телеграм-канал МВД по Чувашской Республике

В Чувашии десятилетняя девочка попала под колеса машины об этом сообщает управление МВД региона.

Инцидент произошел в поселке Урмары. 53-летний водитель КамАЗа, отъезжая от расположения неподалеку, наехал на ребенка. Приехавшие на место медики спасти девочку не смогли.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент сотрудники ведомства выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Известно, что находившийся за рулем мужчина был трезвым. Во время проверки у водителя не было страхового свидетельства. Помимо этого, сотрудники МВД выявили ряд других нарушений.

Ранее в Москве водитель повредил несколько авто, уходя от погони.

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