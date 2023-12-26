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Мать с детьми попала под поезд на глазах у толпы и сумела спастись

В Индии женщина и двое ее детей упали под поезд и выжили, оставшись на рельсах

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В Индии женщина с двумя маленькими детьми оказалась на рельсах в момент отправления поезда. Об этом пишет NY Post.

Инцидент произошел 23 декабря на железнодорожной станции Барх в штате Бихар. Мать с двумя маленькими детьми упала на рельсы, пытаясь сесть в переполненный поезд. Состав начал движение, и женщина закрыла детей своим телом. Вагоны проносились прямо над ее головой, а члены экипажа, как уточняется, даже не подозревали об этом.

Через 10 секунд поезд покинул станцию, и женщина смогла подняться на платформу при помощи очевидцев. Ее и ее детей доставили в больницу для наблюдения, сейчас пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

По данным СМИ, муж женщины успел сесть в вагон за несколько мгновений до того, как его жена и дети упали на рельсы. Когда он понял, что произошло, он выпрыгнул из движущегося поезда и побежал на станцию, чтобы помочь близким.

Ранее жильцы двухэтажного дома в Орле успели спастись в момент обрушения части крыши, кровля рухнула из-за скопления снега.

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