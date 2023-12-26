Эксперт рассказал, как действовать в случае, если питомец съел елочные иголки

Елочные иголки не представляют опасности для домашних животных, если они их проглотят, потому что в них не содержатся ядовитые вещества. Об этом Life рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков.

«С другой стороны, определенная опасность заключается в том, что иголки достаточно острые и жесткие. Если они попадут в пищеварительный тракт, то могут поранить, проткнуть или вонзиться в слизистую оболочку пищевода или кишечника, вызвать непроходимость кишечника, что негативно отразится на здоровье питомца», — предупредил эксперт.

В случае, если питомец съел иголки, важно осмотреть его, после чего обеспечить ему состояние покоя. Застрявшие иголки могут сами спровоцировать рвотный рефлекс и выйти наружу, уточнил он. Если этого не произошло, можно спровоцировать у животного рвоту при помощи соляного раствора. Для его приготовления нужны две чайные ложки соли на литр воды.

«В случае если с момента поедания иголок прошло достаточно времени, рекомендуется дать животному пищу с высоким содержанием растительной клетчатки. Еще один способ оказать помощь не выходя из дома — влить в рот питомцу вазелин (один кубический миллилитр на килограмм веса), используя шприц без иглы», — продолжил Мануков.

Если ни один из этих способов не сработал, важно обратиться к ветеринарному специалисту, заключил эксперт.

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