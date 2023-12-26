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Дроны ВСУ ударили по гражданским авто на левом берегу Днепра в Херсонской области

Губернатор Сальдо: украинские БПЛА атаковали гражданские автомобили под Херсоном

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Украинские войска атаковали дронами гражданские автомобили на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Террористы киевского режима постоянно нападают с помощью FPV-дронов на гражданские автомобили на трассе Каховка-Каиры <…> вблизи линии боевого соприкосновения», — написал Сальдо.

Он уточнил, что 25 и 26 декабря беспилотники-камикаде ВСУ взорвали на дороге два гражданских легковых автомобиля.
По его словам, двух водителей спасти не удалось, трое пассажиров получили травмы. Состояние двоих раненных врачи оценивают, как тяжелое.

Сальдо назвал такие обстрелы государственным терроризмом украинских военных. По словам главы региона, это «намеренные нападения на машины с мирными жителями».

24 декабря ВСУ обстреляли Донецк и Горловку. Украинские части выпустили 13 снарядов калибром 155 мм.

Ранее в Херсонскую область впервые приехал представитель европейских СМИ.

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