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Диетолог рассказала, как не переедать в новогоднюю ночь

Диетолог Королева: планирование меню поможет не переедать в новогоднюю ночь

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Shutterstock

Планирование новогоднего меню поможет избежать проблем со здоровьем и не переедать в новогоднюю ночь, рассказала Общественной Службе Новостей доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

Так, она рекомендует отказаться от чрезмерного потребления алкоголя, который усиливает аппетит. В гости лучше приходить уже сытым, чтобы не потреблять большое количество еды в позднее время.

«Почему бы нам не отметить Новый год, например, в обед 31 числа — в 15 часов дня? На Камчатке уже празднуют, страна-то у нас большая. Почему бы не встретить Новый год вместе с ними, воспользоваться хорошим, сытным, вкусным праздничным обедом и даже закусить тортиком, если сильно хочется. Я думаю, что желудочно-кишечный тракт обрадуется тому, что ночью в него не будут ничего закидывать, он точно не готов к сверхурочной работе в позднее время. А свой Новый год встретить при этом с бокалом шампанского и, скажем, с вазочкой с мандаринами», — предложила Королева.

В качестве новогодних блюд она рекомендует готовить легкие салаты, делать домашние заправки для них, добавлять в меню здоровые продукты.

Главный внештатный диетолог минздрава Московской области Инна Пичугина до этого говорила, что в новогоднюю ночь важно не забывать про принципы правильного питания, чтобы облегчить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Так, прежде всего она рекомендует придерживаться правила «золотой тарелки».

Ранее диетолог рассказала, как не пьянеть в новогоднюю ночь.

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