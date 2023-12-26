В Чите трое мигрантов надругались над 21-летней девушкой

В Чите трое граждан Узбекистана получили срок за изнасилование 21-летней девушки. Об этом сообщает управление СК РФ по Забайкальскому краю.

По версии следствия, мужчины в возрасте от 26 до 28 лет воспользовались беспомощным состоянием девушки, заманили ее в квартиру и изнасиловали.

Двоих злоумышленников задержали спустя несколько часов, третьего нашли спустя несколько дней. Всех заключили под стражу.

На новом заседании суд признал фигурантов виновными в изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Каждого из мужчин приговорили к десяти годам лишения свободы. Их они проведут в колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге мигранта обвинили в изнасиловании четвероклассницы.