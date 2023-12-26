В Архангельске спасли крановщика, который вызвал «скорую» на высоту 46 метров

В Архангельске скорая помощь приехала к машинисту башенного крана, который находился на высоте 46 метров. Об этом сообщает Служба спасения имени И.А. Поливаного.

Инцидент произошел на улице Урицкого. Мужчина находился на высоте, но в какой-то момент почувствовал недомогание. В результате он вызвал врачей.

Специалисты не могли самостоятельно добраться до мужчины, так как он находился слишком высоко. Сам машинист спуститься не мог из-за плохого самочувствия.

«Спасатель и дежурный медик из состава поисково-спасательной группы поднялись в кабину крана. Фельдшер АОСС осмотрел мужчину», – сообщается в публикации.

Спасатели оперативно спустили человека на землю и передали специалистам. О состоянии машиниста не сообщается.

Ранее в Крыму собака сорвалась в ущелье и выжила благодаря спасателям.