В Архангельске спасли крановщика, который вызвал «скорую» на высоту 46 метров

В Архангельске скорая помощь приехала к машинисту башенного крана, который находился на высоте 46 метров. Об этом сообщает Служба спасения имени И.А. Поливаного.
Инцидент произошел на улице Урицкого. Мужчина находился на высоте, но в какой-то момент почувствовал недомогание. В результате он вызвал врачей.
Специалисты не могли самостоятельно добраться до мужчины, так как он находился слишком высоко. Сам машинист спуститься не мог из-за плохого самочувствия.
«Спасатель и дежурный медик из состава поисково-спасательной группы поднялись в кабину крана. Фельдшер АОСС осмотрел мужчину», – сообщается в публикации.
Спасатели оперативно спустили человека на землю и передали специалистам. О состоянии машиниста не сообщается.
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