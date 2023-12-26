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Яндекс Карты помогут отпраздновать Новый год в городе

Яндекс Карты помогут отпраздновать Новый год в городе

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mos.ru

На главном экране приложения Яндекс Карты появилась коробка с праздничными развлечениями и виртуальными подарками, сообщает пресс-служба сервиса.

Кликнув на коробку, пользователи могут найти новый курсор для навигации — в виде машинки с елкой, а также подробную 3D-модель резиденции Деда Мороза в Великом Устюге и панорамы мест вокруг нее.

Кроме того, пользователям доступны списки новогодних мест для каждого города — катков, елочных базаров и ярмарок. До всех из них можно построить маршруты в картах.

Также внутри коробки можно найти новогодний квиз на знание географических объектов.

Помимо этого генератор елочных игрушек Шедеврума поможет создать игрушку и отправить на самую высокую цифровую елку на главной странице Яндекса.

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