В Госдуме сообщили, как можно бороться со съемкой последствий ударов ВСУ

Людей можно убеждать не снимать на фото и видео работу систем ПВО, а также последствия ударов противников с помощью просветительской работы: бесед, выпуска специальных методичек. Об этом «Ленте.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.

По ее словам, особенно это актуально в приграничных регионах России. Она объяснила, что часто причиной того, что люди снимают места ударов или сражений из-за любопытства или чтобы показать друзьям. При этом такие люди не думают, что такая съемка что-то нарушают, что их действия наносят какой-то вред, уверена депутат.

Политик считает, что отдельную работу нужно проводить и с детьми, потому что именно они часто снимают опасные кадры. В такой ситуации важно не угрожать сроками и штрафами, а объяснять, как это может навредить безопасности страны, отметила Журова.

«Дело даже не только в СВО, а в антитеррористической безопасности в принципе. Нужно воспитывать бдительность. В школах можно объяснять, на что следует обращать внимание, какие есть признаки противоправных действий», — заключила депутат.

Ночью на 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об атаке ВСУ в районе Феодосии. Он отметил, что взрывы были слышны в районе порта. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки.

Позже в Сети стали появляться фотографии и видео с места происшествия, которые сняли очевидцы. В ответ на это советник главы Крыма Олег Крючков предупредил, что гражданами, которые выкладывали видео ударов по Феодосии и другим городам полуострова, займутся спецслужбы.

Ранее Аксенов сообщил, что аэропорт Симферополя будет закрыт до окончания военной операции.