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Диетолог рассказала о жирных продуктах, помогающих похудеть

Диетолог Джервасио: авокадо, орехи и оливковое масло помогают

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Depositphotos

Тренер по спортивному питанию, диетолог Кэтрин Джервасио назвала десять жирных продуктов, которые помогут похудеть. Ее слова приводит издание Eat This, Not That!

В тройку лучших жирных продуктов для похудения вошли авокадо, орехи и оливковое масло. Они насыщают организм, способствуют хорошему обмену веществ, снижают риск развития ожирения.

Лосось и скумбрия поддерживают здоровье сердца, темный шоколад с высоким содержанием какао является отличным десертом из-за отсутствия большого количества сахара. А сыр послужит отличным источником белка и обеспечит длительное чувство сытости. Они располагаются в рейтинге чуть ниже.

Семена с содержанием жиров и клетчатки позволяют избежать переедания. Яйца содержат высококачественные белки и полезные жиры. Далее по списку идет гранола. При ее употреблении следует следить за содержанием сахара и качеством продукта.

И наконец, десятое место в списке лучших жирных продуктов для снижения веса занимает жирный йогурт, который содержит пробиотики, кальций и белок, делая его питательным продуктом для тех, кто стремится сбросить вес.

Помочь похудеть могут даже пельмени, если их правильно выбрать. Об этом рассказывала другой диетолог — Полина Журавлева. По ее словам, мясо у хороших пельменей не должно быть жирным, лучше, чтобы в составе не было свинины.

Также следует избегать покупки пельменей, если в их составе много специй, соли или глутамата натрия – такой продукт вреден для желудочно-кишечного тракта, подчеркнула диетолог.

Ранее диетолог рассказал, можно ли убрать жир с конкретных частей тела.

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