В ОАК сообщили, когда пройдет первый полет SJ-100 с российскими двигателями ПД-8

Первый полет пассажирского самолета SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 состоится в начале 2024 года. Об этом телеканалу «Россия 24» заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Двигатели уже установлены на наших опытных самолетах, и как только мы получаем это разрешение, мы, я думаю, что уже в этом году в оставшиеся дни даже проведем наземные отработки, а в начале следующего года будем рассчитывать на первый полет», — заявил Слюсарь.

Официальный первый полет импортозамещенного SJ-100 произошел 29 августа — тогда на самолет были установлены франко-российские двигатели SaM146.

До этого стало известно, что около 20 самолетов SJ-100 и 6 МС-21 планируется произвести в России в следующем году.

В ноябре глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявлял, что поставка двух импортозамещенных самолетов Sukhoi Superjet 100 российским авиакомпаниям ожидается до конца 2023 года, еще 20 — в 2024 году.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.