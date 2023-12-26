Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине раскрыли результаты борьбе с выездом граждан из страны

Госслужба Украины отчиталась об итогах борьбы с незаконным вывозом граждан

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Госслужба Украины опубликовала итоги борьбы с незаконным вывозом украинцев из страны. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным украинских пограничников, за 2023 год удалось раскрыть 220 сообществ, которые курировали нелегальный отъезд за рубеж граждан Украины. Полиция возбудила более 1,6 тыс. уголовных дел по факту незаконного пересечения границы. Большинство нарушителей задержали при попытке перейти рубежи вне пунктов пропуска.

До этого Украине предрекли резкий отток населения из-за нового закона о мобилизации. Об этом заявила политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.

26 декабря стало известно, что в Раде усомнились в мобилизации 500 тысяч украинцев из-за отсутствия денег. Депутата Верховной рады Ярослав Железняк обратил внимание на сокращение оборонного бюджета Украины в 2024 году на 300 млрд гривен (ок. $8 млрд).

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами