На Украине раскрыли результаты борьбе с выездом граждан из страны

Госслужба Украины опубликовала итоги борьбы с незаконным вывозом украинцев из страны. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным украинских пограничников, за 2023 год удалось раскрыть 220 сообществ, которые курировали нелегальный отъезд за рубеж граждан Украины. Полиция возбудила более 1,6 тыс. уголовных дел по факту незаконного пересечения границы. Большинство нарушителей задержали при попытке перейти рубежи вне пунктов пропуска.

До этого Украине предрекли резкий отток населения из-за нового закона о мобилизации. Об этом заявила политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.

26 декабря стало известно, что в Раде усомнились в мобилизации 500 тысяч украинцев из-за отсутствия денег. Депутата Верховной рады Ярослав Железняк обратил внимание на сокращение оборонного бюджета Украины в 2024 году на 300 млрд гривен (ок. $8 млрд).

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.