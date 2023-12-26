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Московскому школьнику разорвало щеку взрывом петарды

Shot: в Москве школьник пострадал от взрыва петарды

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Shutterstock/InfinitumProdux

В московском районе Тропарево ребенок госпитализирован с рваной раной щеки после взрыва петарды. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Тропарево, девятиклассник с друзьями развлекался, поджигая петарды. В какой-то момент подросток замешкался и пиротехника взорвалась прямо у него под ногами.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, врачи диагностировали у него открытую рану щеки справа. Школьник помещен в хирургическое отделение. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

Ранее под Челябинском мужчина лишился кисти из-за взрыва петарды.

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