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В Петербурге потушили возгорание в Мариинской больнице

МЧС: в Петербурге потушили возгорание в кабинете Мариинской больницы

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В одном из кабинетов Мариинской больницы в Петербурге произошло возгорание. Спасатели успешно ликвидировали пламя, сообщили в Telegram-канале регионального отделения МЧС.

«В двухэтажном здании Мариинской больницы, на первом этаже, в кабинете площадью 25 кв. метров происходило горение обстановки на площади 3 кв. метра», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что к тушению привлекали 27 спасателей, были задействованы шесть единиц техники. Огонь потушили спустя полчаса с момента обращения в экстренные службы. Никто не пострадал.

В этот же день произошел пожар на юго-западе Москвы, в торговом центре на улице Вавилова. Прохожие заметили на крыше двухэтажного административного здания дым, после чего вызвали спасателей. Выяснилось, что загорелся кондиционер на первом этаже. Огонь быстро потушили.

А накануне спасателям пришлось тушить пожар в строительном магазине «Леруа Мерлен» в Петербурге.

Ранее в Петербурге произошел пожар в ангаре со стройматериалами.

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