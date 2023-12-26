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Россиянка оставила ребенка на дороге, когда перевозила его на санках

В Новосибирске женщина бросила ребенка на дороге, когда перевозила его на санках

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НДН_ИНФО Новости Новосибирска/VK

Жительница Новосибирска оставила дошкольника посреди проезжей части, когда перевозила его на санках. Инцидент попал на видеорегистратор проезжавшего рядом автомобиля, а позже видео с его записью опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

На кадрах женщина освободила санки от ребенка, чтобы перевести их через дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, ребенок задержался и не успел за родительницей. В итоге загорелся красный сигнал светофора, а дошкольник так и остался ходить по дороге. В итоге мальчика перевел через дорогу прохожий.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Новосибирской области рассказали, что начали проверку по признакам уголовной статьи «оставление в опасности».

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