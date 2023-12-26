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Техноэксперт перечислил самые частые ошибки при выборе ноутбука

Техноэксперт Догонин: перед покупкой ноутбука важно посмотреть обзоры

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Сергей Мамонтов/РИА Новости

Покупка дешевой модели ноутбука является одной их самых распространенных ошибок, потому что чаще всего такие гаджеты имеют устаревший процессор и малое количество оперативной памяти. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт Сергей Догонин.

По его словам, эти показатели могут косвенно указывать на то, что в процессе эксплуатации с техникой могут возникнуть проблемы. Кроме того, специалист рекомендует обращать внимание на основные характеристики экрана и не рассматривать модели только от одного производителя.

Пользователям также не советуют покупать устаревшие модели, потому что они скорее всего будут более медленными. Ошибкой также будет не читать обзоры перед покупкой, потому что они помогут сориентироваться в большом количестве предложений. Эксперт отмечает, что покупать ноутбук лучше только в специализированном магазине (интернет-магазине), иначе можно столкнуться с проблемами с гарантией или возвратом.

«Коммерсантъ» («Ъ»), ссылаясь на данные ретейлеров до этого писал, что за первые 11 месяцев 2023 года в России было продано 2,9 млн ноутбуков, что на 15% больше, чем было в прошлом году, и сопоставимо с показателем 2021 года. В деньгах рынок достиг показателя 180 млрд руб. Результат 2023 года оказался на 10% лучше год к году.

Ранее сообщалось, что к Новому году цены на популярные ноутбуки выросли.

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