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Шойгу рассказал Путину о последствиях удара по Феодосии

Песков сообщил, что Шойгу доложил Путину о последствиях удара ВСУ по Феодосии

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину об атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) по Феодосии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Шойгу доложил президенту об ударе, который нанесли ВСУ по Феодосии, и повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск». Был подробный доклад», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ.

Об атаке ВСУ по Крыму в ночь на 26 декабря сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, взрывы прозвучали в районе порта. Как позднее уточнили в Минобороны, в результате ночной атаки был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск».

Согласно текущей информации, после удара ВСУ медицинская помощь понадобилась четырем людям. Известно также об одном летальном случае.

Ранее выкладывавшим видео ударов по Крыму людям пригрозили спецслужбами.

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