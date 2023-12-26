В российском городе пассажиров полтора часа не выпускали из самолета из-за снегопада

Самолет российской авиакомпании, который прилетел из Москвы в аэропорт Челябинска, приземлился во время метели и увяз в снегу на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщил портал 74.ru.

«Ехали и в какой-то момент как будто проскользнули по гололеду, потом въехали в сугроб и остановились. Запахло колодками. На фото по снегу и по огням зеленым видно, как мы должны были поехать и куда уехали», — рассказал один из пассажиров.

Как рассказали очевидцы, выехать на стоянку из-за снега борт не мог, а трап, чтобы пассажиры вышли самостоятельно, тоже не подавали. Решить проблему пытались мужчины с лопатами.

В челябинском аэропорту объяснили ситуацию с самолетом непогодой. Как сообщили в справочной аэропорта, из-за снегопада самолету невозможно было встать на стоянку и поставить колодки.

По данным СМИ, после приземления пассажиров полтора часа продержали в салоне воздушного судна. Одному из них из-за долгого ожидания и духоты стало плохо.

Ранее аэропорты Кемерово и Новокузнецка после сильного тумана вернулись к плановой работе.