Врач рассказала, что нельзя употреблять постящимся в новогоднюю ночь

Соблюдающим Рождественский пост в новогоднюю ночь нельзя употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Об этом в интервью РИАМО напомнила врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Как видите, список не так уж велик — при правильной подготовке новогоднее застолье у соблюдающих пост будет совсем не хуже, чем у остальных празднующих», — подчеркнула Джутова.

Она добавила, что продукты из списка запрещенных могут быть не в чистом виде, к примеру, в майонез обязательно входят яйца. Поэтому необходимо либо выбирать блюда без майонеза, либо приготовить его самостоятельно.

До этого Джутова дала советы по новогодним блюдам для постящихся. В качестве горячего она рекомендовала приготовить рыбу в фольге, с гарниром из отварного картофеля и овощей. Альтернативой высококалорийному оливье могут стать заправленный растительным маслом винегрет, салат из тертой моркови, тыквы и яблока, приправленный лимонным соком, или микс из свежих огурцов, помидоров и зелени, отметила врач.

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