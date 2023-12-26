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Россияне ответили, откуда они предпочитают узнавать новости

ВЦИОМ: 40% россиян считают телевидение главным источником новостей

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Четверо из десяти опрошенных россиян назвали главным источником новостей о РФ телевидение. Об этом с помощью проведенного опроса узнал ВЦИОМ.

По данным исследования, 19% считают основным источником новостей о России новостные, аналитические, официальные сайты, а 14% — соцсети. При этом 11% респондентов отметили, что в интернете узнают новости непосредственно из мессенджеров. А 8% ответили, что предпочитают узнавать новости через разговоры с людьми.

Более четверти (26%) респондентов уверены, что телевидение дает объективную информацию. Специалисты выяснили, что женщины (45%) чаще мужчин (34%) называли телевидение основным источником новостей. Больше любителей телевизора оказалось в возрастной группе старше 60 лет — 51% из них сказали, что наиболее объективную информацию можно получить именно от телевидения.

До этого исследователи выяснили, что почти две трети россиян (74%) считают Telegram новым средством массовой информации (СМИ). Об этом «Газете.Ru» стало известно из опроса Mediacom.Expert совместно с Anketolog.ru. Результаты исследования имеются в распоряжении редакции.

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