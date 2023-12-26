В ОНК подтвердили перевод Навального* в колонию «Полярный волк»

Оппозиционер Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов) находится в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил РИА Новости председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Данила Гонтарь.

«Да, есть такая информация», — сказал он, отвечая на вопрос агентства о том, что Навальный находится в ИК-3.

Наблюдательная комиссия в следующий раз должна посетить колонию в конце января, отметил Гонтарь.

Последний раз омбудсмен посещал колонию в Харпе 15 декабря, рассказала агентству помощник уполномоченного по правам человека в ЯНАО Людмила Дегтярева.

По ее словам, все условия содержания заключенных соответствуют установленным требованиям и нормам. Там все «тихо и спокойно», сказала она и добавила, что пока в адрес омбудсмена никаких обращений не поступало.

О том, что Алексей Навальный пропал из колонии строгого режима ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области, в которой отбывает срок, сообщалось в начале декабря. По данным СМИ, адвокатам Навального заявили, что он больше не числится в колонии, и отказались говорить, где он находится.

25 декабря пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом) сообщила, что адвокат Навального посетила его в ИК-3.

Ранее Владимирский областной суд отложил рассмотрение жалоб Навального из-за невозможности связаться с заключенным в формате видеоконференции.