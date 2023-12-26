Россиянам назвали более полезные альтернативы майонезу для новогоднего меню

Магазинный майонез в новогодних салатах можно заменить на домашний, чтобы сделать блюда более полезными и не набрать лишние килограммы. Об этом Life рассказал фармаколог и доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Константин Усов.

Так, например, можно приготовить соевый майонез. Кроме того, уменьшить калорийность салатов можно, если смешать обычный майонез о сметаной в равных пропорциях. В качестве заправки также подойдет смесь несладкого греческого йогурта с соусом песто или растительного масла с лимоном, отметил эксперт.

Фармаколог также отметил, что некоторые позиции новогоднего меню можно заменить на более полезные варианты.

«Более допустимы такие привычные нам новогодние яства, как домашний нежирный холодец, блюда из красной икры и рыбы, нежирной курицы, индейки, свинины, говядины, отварной или запеченный картофель», — заключил Усов.

Накануне главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина говорила, что в новогоднюю ночь важно не забывать про принципы правильного питания, чтобы облегчить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Так, прежде всего она рекомендует придерживаться правила «золотой тарелки».

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