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Искусственный интеллект написал послание людям на 2024 год

«КП»: ИИ озвучил послание людям на 2024 год

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Искусственный интеллект написал для человечества напутственное послание на 2024 год, сообщает kp.ru, которая создала соответствующий проект.

По мнению нейросети, в следующем году людям будут сопутствовать удача и возможности. Кроме того, 2024 год будет благоприятным как для личного, так и для профессионального роста. Однако ИИ порекомендовал помнить об отдыхе и балансе между работой и личной жизнью.

«Многие из вас смогут добиться успеха в карьере, улучшить материальное положение и укрепить связи с влиятельными людьми. Однако будьте осторожны: велика вероятность зависти и недружелюбных действий со стороны окружающих. Будьте настороже и не поддавайтесь на провокации», — говорится в послании.

Накануне исследование Pro-Vision Communications, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что самым популярным у пользователей соцсетей на Новый год было пожелание счастья, отмеченное более чем в 16% сообщений. Еще в 13% поздравлений желают здоровья. На контрасте с классическими лидерами в топ рейтинга впервые попало пожелание мира, которое содержится почти в 12% сообщений.

Ранее была представлена бесплатная нейросеть без цензуры.

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