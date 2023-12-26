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На юго-западе Москвы загорелся торговый центр из-за кондиционера

«360»: в Москве произошел пожар в ТЦ из-за неисправного кондиционера

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Антон Великжанин/РИА «Новости»

В торговом центре в Юго-Западном округе Москвы загорелся торговый центр по улице Вавилова. Посетителей и сотрудников эвакуировали. Как выяснили прибывшие на место пожарные, очагом возгорания стал кондиционер, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.

Прохожие заметили на крыше двухэтажного административного здания дым, после чего вызвали спасателей. Горел кондиционер на первом этаже, пожарные потушили огонь на площади в один квадратный метр и приступили к проверке верхнего этажа и крыши здания.

Есть ли пострадавшие, на данный момент неизвестно, обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, в минувшие выходные пожар произошел в московском ТЦ «Хорошо». Сработала сигнализация, после чего сотрудников и посетителей также эвакуировали.

Ранее во Владивостоке из пожара спасли пятерых взрослых и двоих детей.

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