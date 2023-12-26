В ЦИК заявили о необходимости проведения выборов

У россиян есть потребность показать силу и единство, считает председатель Центризбиркома РФ (ЦИК) Элла Памфилова.

«Я полагаю, что сейчас, как никогда, время выбора и время для выборов. Потому что есть потребность людей продемонстрировать свою силу, зрелость и единство по ряду ключевых вопросов, связанных с судьбой страны», — отметила она.

Также Памфилова заявила, что выборы президента РФ в 2024 году станут «дополнительным поводом дать такой гражданский, цивилизованный и электоральный отпор».

Напомним, выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.