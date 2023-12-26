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Российские врачи спасли семилетнего ребенка с инсультом

В Сургуте медики спасли семилетнего ребенка с инсультом

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Минздрав России

В Сургутской клинической травматологической больнице врачи помогли семилетнему мальчику с ишемическим инсультом. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава России.

Маленького пациента доставили в медицинское учреждение с признаками отравления, он жаловался на тошноту и головокружение, ребенка госпитализировали.

В ходе обследования мальчику провели томографию сосудов головы и обнаружили тромб в базилярной артерии, причиной недомогания ребенка стал ишемический инсульт. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«Врачи успешно выполнили высокотехнологичную операцию без открытого доступа — хирургический инструмент провели через прокол в бедренной артерии», — сообщили в Минздраве.

Тромб удалось извлечь, сейчас ребенок проходит лечение в нейрохирургическом отделении больницы, его ждет курс реабилитации.

Ранее российские врачи спасли ребенка с опухолью в мозге размером с теннисный мяч.

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