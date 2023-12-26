В Феодосии изменили график движения поездов после ЧП

График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки порта со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал ФГУП «Крымская железная дорога».

«Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам 26 декабря поезда №7110 Феодосия — Джанкой и №6750 Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская», — сообщили в предприятии.

Также некоторое время действовало ограничение движения поездов через Крымский мост — оно действовало с 2:31 до 3:42 по московскому времени.

До этого глава Крыма Аксенов сообщил об атаке ВСУ в районе Феодосии.

На месте чрезвычайного происшествия произошел пожар, который был быстро локализован. Изначально в районе порта слышались взрывы, но они уже прекратились, уточнил Аксенов. По его данным, на месте работают профильные службы.

Ранее сообщалось, что в Крыму на новогодние праздники не будут проводить массовые мероприятия.