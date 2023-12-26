Индейка оставила без света город Сакраменто

Дикая индейка спровоцировала отключение электроэнергии в городе Сакраменто (американский штат Калифорния) в канун Рождества. Об этом пишет The Sacramento Bee.

Отмечается, что местная электроэнергетическая компания быстро решила проблему. В итоге жители города смогли отпраздновать Рождество с электричеством.

Отключение электроэнергии в Сакраменто затронуло 4248 зданий и коммерческих объектов.

«В провода попала индейка», — цитирует издание представителя компании.

При этом на сайте электроэнергетической компании не сообщалось об отсутствии перебоев в электроснабжении города.

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