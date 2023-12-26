В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы

Мокрый снег, гололедица и до одного градуса мороза ожидается в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дневная температура в столице ожидается в диапазоне от -1 до +1 градуса. В ночь на среду столбик термометра может опуститься до -5 градусов. Помимо этого, ожидается небольшой снег и гололедица.

В Подмосковье температура будет находиться в пределах от минус трех до плюс двух градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до -7.

Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 731 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности действует в столице и области до 21:00 вторника. Это связано с порывами ветра до 15 м/с и из-за гололедицы.

25 декабря подмосковная река помимо льда покрылась рыбой. Речь о реке Уча. По словам очевидцев, водоем источает неприятный запах. Часть рыбы при этом находится подо льдом. Местные жители заявили, что обеспокоены экологической ситуацией на реке.

До этого жителям Центральной России пообещали теплый январь.

Последняя неделя этого года в Москве будет снежной, потепление покидает столицу.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.