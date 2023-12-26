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В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога

Власти объявили воздушную тревогу в Киеве и Киевской области

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Shutterstock

Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве и Киевской области. Об этом сообщается на сайте официального ресурса оповещения населения.

Тревога была объявлена в 6:18 по мск. В 6:22 она также распространилась на Черниговскую область.

22 декабря очевидцы услышали сильный взрыв в Киеве со стороны аэропорта Жуляны. Они добавили, что еще несколько взрывов прозвучали со стороны Коломенского и Голосеевского районов, в городе работают системы противовоздушной обороны.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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