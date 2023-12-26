Воздушная тревога распространилась по украинским регионам

Воздушная тревога, объявленная ранее в нескольких регионах Украины, распространилась на новые области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный ресурс для оповещения населения.

Предупреждение о воздушной тревоге теперь действует в Киевской, Винницкой и Черкасской областях.

Ранее тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Позже в Днепропетровской и Николаевской областях тревога была отменена после 47 и 27 минут своего действия соответственно.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах, произошедших в городе Николаеве.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.