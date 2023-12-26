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Россияне рассказали о планах по накоплениям в 2024 году

«Известия»: 81% россиян в 2024 году планируют откладывать деньги с зарплаты

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Shutterstock

81% россиян в 2024 году планируют откладывать деньги с зарплаты. Об этом пишут «Известия».

Большая часть (39%) опрошенных копят на отпуск, четверть (24%) — на ремонт, 18% на подарки другим, 17% на лечение, а 12% на покупку жилья.

В 2023 году сбережения с заработной платы откладывали менее половины (48%) россиян.

«Достичь поставленной цели по накоплениям получалось у трети россиян (36%). В основном опрошенные (55%) откладывали 5–10% от дохода», — рассказала управляющий директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова.

До этого ЦБ сообщил о росте валютных сбережений россиян впервые с мая 2023 года. По итогам октября на валютных счетах у россиян было $76,4 млрд, что больше суммы в сентябре на 1,7%.

Ранее Путин назвал желаемый объем привлечения денег россиян в долгосрочные сбережения.

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