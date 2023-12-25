В Америке подсчитали трудовую нагрузку Санта Клауса

Санта Клаус посетил все континенты мира, включая Антарктиду, и доставил почти 7,9 млн подарков. Об этом сообщается на сайте Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По данным карты, Санта посетил Россию, где его заметили в Москве, Екатеринбурге и Якутске и других городах, а также был замечен в украинском Киеве, но не заехал в Белоруссию. Для определения его местоположения используют системы радиолокационных станций, спутники и истребители. Точное число доставленных Сантой подарков составляет 7 883 263.

До этого Санта-Клаус пролетел над Россией и пропал.

Проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 году, когда один из магазинов Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. В телефонном номере в объявлении была ошибка, и вместо Санты на звонки отвечал оператор горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD). С тех пор каждый год в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. По традиции сани Санты по воздуху несут девять оленей. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света.

Ранее Дед Мороз оказался среди россиян менее популярным, чем Санта-Клаус.